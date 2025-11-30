سیالکوٹ: فیکٹریوں کے دھویں سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ،شہری امراض میں مبتلا
سرکاری اورنجی ہسپتالوں میں نزلہ‘ زکام‘بخار، سر درد کے امراض کا شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، انتظامیہ کی طرف سے سموگ، دھند سے بچاؤ کیلئے آگاہی مہم پر عملدرآمد نہ ہوسکا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بارش نہ ہونے سے سموگ اور گردوغبار میں اضافہ ہو گیا، صبح اور شام کے وقت مٹی گردوغبار کے بادلوں نے اندھیروں کی شکل اختیار کر لی جبکہ شدید دھند، فیکٹریوں کا زہریلا دھواں خطرناک بیماریاں پھیلانے لگا ،عوام کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، شہر میں ماحولیاتی آلودگی، ٹریفک دھویں اور مٹی اڑنے سے شہری سانس، ناک، گلہ، زکام، کان جیسے امراض سے متاثر ہونے لگے سول ہسپتال سمیت نجی ہسپتالوں میں نزلہ، زکام، بخار، سر درد، کمر درد کے امراض کا شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، انتظامیہ کی طرف سے سموگ، دھند سے بچاؤ کیلئے آگاہی مہم پر عملدرآمد نہ ہوسکا۔ صبح و شام کے اوقات میں دھند سموگ، آلودگی سے دمہ ٹی بی ،نزلہ بخار کھانسی ہارٹ اٹیک آنکھوں میں سوزش ، چہرے ہاتھوں پر جلن خارش وغیرہ کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا، سموگ سے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ڈاکٹرز نے اس موسم میں شہریوں کوبہت زیادہ احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے ۔