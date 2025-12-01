کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ سلامت پورہ کے عامر علی کی موٹر سائیکل نامعلوم چور کوٹ رفیق سے چوری کرکے لے گئے ۔ڈیرہ امیر افضل سے محنت کش وقاص کے رکشے کی بیٹر ی چوری ہوگئی۔تاج ٹاؤن کے محمد الیاس کے گھر کا میٹر بجلی نامعلوم چور لے گئے۔
