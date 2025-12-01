پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا پہلا سیاسی عشق : ڈاکٹر زاہد
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان پیپلزپارٹی ضلع گجرات کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر زاہد ظہیر نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا پہلا سیاسی عشق ہے ، پاکستان پیپلز پارٹی کو قائم ہوئے عرصہ گزر گیا لیکن پارٹی کا فلسفہ اور قائدین کا شہادت کا جذبہ آج بھی عوام کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ ۔۔۔
آج یوم تاسیس پر ہم عہد کرتے ہیں کہ پارٹی کو مضبوط و منظم بنانے کیلئے جیالوں کے ساتھ ملکر ہر ممکن اقدامات کرینگے ، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ عوامی نظریاتی پارٹی ہے جس کی جڑوں میں نہ صرف پارٹی کارکنوں بلکہ پارٹی قائدین کا خون بھی شامل ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ اعجاز ہے کہ اسے ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے ہیں اس کو چھوڑنے والے سیاسی دنیا میں گمنان ہو گئے لیکن بھٹو کے نعرے آج بھی گونجتے ہیں او رپارٹی کے جھنڈے گلگت سے گوادر اور کراچی سے خیبر تک نظر آتے ہیں ۔