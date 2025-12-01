سیشن جج کا دورہ سنٹرل جیل،معمولی جرائم میں ملوث 6 اسیر وں کی رہائی کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ کا دورہ سنٹرل جیل، معمولی جرائم میں ملوث 6 اسیر وں کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات جاری کئے ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے سول جج گوجرانوالہ محمد عباس کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا جس کے دوران خواتین بیرک نو عمر بیرک، جیل ہسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جج صاحبان نے جیل میں صفائی ستھرائی کے بہترین نظام اور اسیر وں کی تعلیم وتربیت کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔
