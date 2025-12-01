ڈسکہ :چاول مہنگا، 25کلو کا تھیلا 7900روپے تک جا پہنچا
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ، 25کلو کا تھیلا 7900روپے تک جا پہنچا ،شہر بھر کی ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹوں میں چاول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔
مارکیٹ ذرائع کے مطابق نئی کھیپ کے چاول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔تازہ ترین جائزے کے مطابق نئے چاول کے 25 کلوگرام کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے اضافے کے بعد ریٹ 7 ہزار 900 روپے تک پہنچ گیا ۔ اسی طرح کھلے چاول کی قیمت میں بھی 4 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے جس کے بعد نیا چاول 316 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں چاول کی قیمت میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ پر بھاری بوجھ بن رہا ہے ۔ صارفین نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ چاول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے ۔مارکیٹ رپورٹ کے مطابق پرانے چاول کی قیمتوں میں بھی استحکام نہیں آ سکا اور شہر کے مختلف علاقوں میں پرانے چاول 360 روپے سے 560 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔