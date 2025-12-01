حافظ آباد :ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالانوں سے کتاب میلہ ویران
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار ) ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالانوں کی وجہ سے فوارہ چوک کے قریب شریف فیملی پارک میں لگائے جانے والا چار روزہ کتاب میلہ ویران ہوگیا۔
گزشتہ روز فیملی پارک میں چارروز کتاب میلہ لگایا گیا، جہاں کراچی سے لیکر لاہور تک کے معروف پبلشرز نے مختلف موضوعات پر مبنی کتب کے اسٹالز لگائے لیکن ساتھ ہی فوارہ چوک میں ٹریفک پولیس نے ناکہ لگاکر کتاب میلہ میں آنے والے قارئین کی موٹر سائیکلیں پکڑکران کے چالان اور جرمانے کرنے شروع کردیئے جس سے مذکورہ کتاب میلہ ویران ہوگیا۔