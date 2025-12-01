صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالانوں سے کتاب میلہ ویران

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالانوں سے کتاب میلہ ویران

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار ) ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالانوں کی وجہ سے فوارہ چوک کے قریب شریف فیملی پارک میں لگائے جانے والا چار روزہ کتاب میلہ ویران ہوگیا۔

 گزشتہ روز فیملی پارک میں چارروز کتاب میلہ لگایا گیا، جہاں کراچی سے لیکر لاہور تک کے معروف پبلشرز نے مختلف موضوعات پر مبنی کتب کے اسٹالز لگائے لیکن ساتھ ہی فوارہ چوک میں ٹریفک پولیس نے ناکہ لگاکر کتاب میلہ میں آنے والے قارئین کی موٹر سائیکلیں پکڑکران کے چالان اور جرمانے کرنے شروع کردیئے جس سے مذکورہ کتاب میلہ ویران ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر