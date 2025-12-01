طلبہ میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے کیلئے سی ٹی او کے دفتر میں اجلاس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن اور احکامات کی روشنی میں ٹریفک نظم و ضبط کو بہتر بنانے اور طلبہ میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے کیلئے چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر میں اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت سی ٹی او عائشہ بٹ نے کی جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر آسیہ اکبر اور ڈپٹی ڈی ای او سیکنڈری افضل جنجوعہ نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب نے ٹریفک قوانین پر سختی کے ساتھ عملدرآمد کے لیے جرمانوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے ۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے ، اوور اسپیڈنگ اور دیگر خلاف ورزیوں پر بھاری مالی جرمانے عائد کیے جائیں گے جبکہ بار بار خلاف ورزی کی صورت میں ایف آئی آر درج ہوگی۔