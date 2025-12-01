چٹی شیخاں کے مقام پر نالہ پلکھو کوڑا کر کٹ سے بھر گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد برساتی نالوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔محکمہ انہار کی غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال نالہ پلکھو کے چٹی شیخاں کے مقام پر ہے جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی نے پانی کے بہاؤ کو مکمل طور پر روک رکھا ہے ۔
یہ منظر نہ صرف بدبو اور تعفن کا باعث ہے بلکہ ڈینگی اور ملیریا جیسے امراض کے پھیلاؤ کا سنگین خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے ۔علاقہ مکین سابق صدر بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ خالد قریشی ایڈووکیٹ نے بتایا کہ نالے کے کنارے رہنا اب عذاب سے کم نہیں ، مچھر جھنڈوں کی صورت میں گھروں ہوتے ہیں جن سے بچے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فوری قدم نہ اٹھایا تو یہاں لاشیں اٹھانے کی نوبت آ سکتی ہے ۔ دوسری جانب نمبردار چٹی شیخاں عبدلوحید چشتی نے ڈینگی کے پھیلاؤ پر خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نالہ پلکھو میں کھڑے پانی نے لاروے کی افزائش کے مواقع بڑھا د ئیے ہیں۔ نالہ پلکھو کے قریب واقع صنعتی علاقے کے فیکٹری مالک مطلوب احمد قریشی نائب صدر پاکستان گلوز ایسوسی ایشن بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے غیر ملکی خریداروں پر منفی تاثر جاتا ہے اور اگر کاریگر بیمار پڑ جائیں تو برآمدی صنعت کو بھی نقصان ہو گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک نالے مکمل طور پر صاف نہیں ہوں گے اور جدید سیوریج نظام نہیں لایا جائے گا تب تک یہ مسئلہ ہر سال سامنے آتا رہے گا۔