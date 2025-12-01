صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چٹی شیخاں کے مقام پر نالہ پلکھو کوڑا کر کٹ سے بھر گیا

  • گوجرانوالہ
چٹی شیخاں کے مقام پر نالہ پلکھو کوڑا کر کٹ سے بھر گیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد برساتی نالوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔محکمہ انہار کی غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال نالہ پلکھو کے چٹی شیخاں کے مقام پر ہے جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی نے پانی کے بہاؤ کو مکمل طور پر روک رکھا ہے ۔

 یہ منظر نہ صرف بدبو اور تعفن کا باعث ہے بلکہ ڈینگی اور ملیریا جیسے امراض کے پھیلاؤ کا سنگین خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے ۔علاقہ مکین سابق صدر بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ خالد قریشی ایڈووکیٹ نے بتایا کہ نالے کے کنارے رہنا اب عذاب سے کم نہیں ، مچھر جھنڈوں کی صورت میں گھروں ہوتے ہیں جن سے بچے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فوری قدم نہ اٹھایا تو یہاں لاشیں اٹھانے کی نوبت آ سکتی ہے ۔ دوسری جانب نمبردار چٹی شیخاں عبدلوحید چشتی نے ڈینگی کے پھیلاؤ پر خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نالہ پلکھو میں کھڑے پانی نے لاروے کی افزائش کے مواقع بڑھا د ئیے ہیں۔ نالہ پلکھو کے قریب واقع صنعتی علاقے کے فیکٹری مالک مطلوب احمد قریشی نائب صدر پاکستان گلوز ایسوسی ایشن بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے غیر ملکی خریداروں پر منفی تاثر جاتا ہے اور اگر کاریگر بیمار پڑ جائیں تو برآمدی صنعت کو بھی نقصان ہو گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک نالے مکمل طور پر صاف نہیں ہوں گے اور جدید سیوریج نظام نہیں لایا جائے گا تب تک یہ مسئلہ ہر سال سامنے آتا رہے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر