حافظ آباد:غلط انجکشن نے شیر خوار بچی کی جان لے لی
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار)حافظ آباد کے محلہ الیاس پورہ میں غلط انجکشن لگائے جانے سے 9 ماہ کی بچی انتقال کرگئی۔
انجکشن لگانے والا عطائی کلینک بند کرکے فرار ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔ ایف آئی آر کے مطابق محلہ الیاس پورہ کے رہائشی سمیع الحق کی 9 ماہ کی بیٹی مریم کو 3 دن سے بخار تھا ۔اسکی والدہ مریم کو محلہ کے کلینک پر لائی تو وہاں پر ایک لڑکا جس کا نام طیب تھا اس نے انجکشن لگایا جس سے بچی کی حالت بگڑ گئی اور وہ کچھ دیر بعد انتقال کرگئی۔پولیس تھانہ سٹی نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔