صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:غلط انجکشن نے شیر خوار بچی کی جان لے لی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:غلط انجکشن نے شیر خوار بچی کی جان لے لی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار)حافظ آباد کے محلہ الیاس پورہ میں غلط انجکشن لگائے جانے سے 9 ماہ کی بچی انتقال کرگئی۔

انجکشن لگانے والا عطائی کلینک بند کرکے فرار ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔ ایف آئی آر کے مطابق محلہ الیاس پورہ کے رہائشی سمیع الحق کی 9 ماہ کی بیٹی مریم کو 3 دن سے بخار تھا ۔اسکی والدہ مریم کو محلہ کے کلینک پر لائی تو وہاں پر ایک لڑکا جس کا نام طیب تھا اس نے انجکشن لگایا جس سے بچی کی حالت بگڑ گئی اور وہ کچھ دیر بعد انتقال کرگئی۔پولیس تھانہ سٹی نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر