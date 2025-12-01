صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی :بغیر ہیلمٹ ،لائسنس26 موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
راہوالی :بغیر ہیلمٹ ،لائسنس26 موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کارروائی

راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )بغیر ہیلمٹ ،لائسنس26 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی ۔

نئے ترمیمی آڑڈینننس کے تحت کارزوائی کرتے ہوئے 10 سواروں کو مجموعی طور پر 20ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا جو انہوں نے موقع پر ادا کر د یا جبکہ باقی 16 سواروں کے خلاف مقدمات درج کرا دئیے اور موٹر سائیکلیں تھانہ کینٹ میں بند کر دیں ، ملزموں میں محمد اکرام ،محمد عثمان ،محمد احسن ،ساجد مسیح ،محمد یعقوب ،قمر علی ،مہتاب مسیح ،آصف محمود ،احمد علی ،محمد اصٖغر ،عامر شہزاد ،مرزا شیراز آصف نذیر ،راشد علی ،آصف علی ،لقمان احمد شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری

نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر