راہوالی :بغیر ہیلمٹ ،لائسنس26 موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کارروائی
راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )بغیر ہیلمٹ ،لائسنس26 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی ۔
نئے ترمیمی آڑڈینننس کے تحت کارزوائی کرتے ہوئے 10 سواروں کو مجموعی طور پر 20ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا جو انہوں نے موقع پر ادا کر د یا جبکہ باقی 16 سواروں کے خلاف مقدمات درج کرا دئیے اور موٹر سائیکلیں تھانہ کینٹ میں بند کر دیں ، ملزموں میں محمد اکرام ،محمد عثمان ،محمد احسن ،ساجد مسیح ،محمد یعقوب ،قمر علی ،مہتاب مسیح ،آصف محمود ،احمد علی ،محمد اصٖغر ،عامر شہزاد ،مرزا شیراز آصف نذیر ،راشد علی ،آصف علی ،لقمان احمد شامل ہیں۔