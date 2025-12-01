تحصیل نوشہرہ ورکاں کے معذور افراد سر ٹیفکیٹ کیلئے در بدر
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )تحصیل نوشہرہ ورکاں کے معذور افراد گونا گوں مسائل اور حکومتی بے حسی کا شکار ہیں 2023 میں پنجاب کی تمام تحصیلوں میں معذوری سرٹیفکیٹ کے اجرا کیلئے میڈیکل بورڈ قائم کیے گئے تھے تاہم نوشہرہ ورکاں واحد تحصیل ہے جہاں آج تک یہ سہولت فراہم نہ کی جا سکی ،معذور افراد کو سرٹیفکیٹ کیلئے گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کا سفر کرنا پڑتا ہے ۔
معذور شہریوں کا کہنا ہے کہ سفر ان کے لئے سب سے بڑی اذیت ہے اور ہر بار گوجرانوالہ پہنچنا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ اور مالی بوجھ کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ لمبی قطاریں بار بار کے چکر اور انتظامی مشکلات جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے معذور افراد نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد اﷲ گورائیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 3 دسمبر معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال نوشہرہ ورکاں میں میڈیکل بورڈ فعال کیا جائے تاکہ معذوری سرٹیفکیٹ کے اجرا کی سہولت مقامی سطح پر فراہم ہو سکے اور انہیں غیر ضروری سفر اور مشکلات سے نجات مل سکے ۔