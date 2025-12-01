صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:خاتون سمیت 2 ملزم گرفتار ، بڑی مقدار میں منشیات برآمد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:خاتون سمیت 2 ملزم گرفتار ، بڑی مقدار میں منشیات برآمد

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سبز پیر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت دو ملزموں کے قبضہ سے 2کلو 580گرام چرس برآمد کرلی، ڈی پی او فیصل شہزاد کے مطابق منشیات فروش رابعہ بی بی کے قبضہ سے پولیس اہلکاروں نے ایک کلو 131گرام چرس برآمد کی اور پولیس اہلکاروں نے منشیات فروش راحیل زبیر سے ایک کلو 432 گرام چرس برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔

تھانہ سبز پیر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت دو ملزموں کے قبضہ سے 2کلو 580گرام چرس برآمد کرلی، ڈی پی او فیصل شہزاد کے مطابق منشیات فروش رابعہ بی بی کے قبضہ سے پولیس اہلکاروں نے ایک کلو 131گرام چرس برآمد کی اور پولیس اہلکاروں نے منشیات فروش راحیل زبیر سے ایک کلو 432 گرام چرس برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ

ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد

مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر