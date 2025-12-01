سیالکوٹ:خاتون سمیت 2 ملزم گرفتار ، بڑی مقدار میں منشیات برآمد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سبز پیر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت دو ملزموں کے قبضہ سے 2کلو 580گرام چرس برآمد کرلی، ڈی پی او فیصل شہزاد کے مطابق منشیات فروش رابعہ بی بی کے قبضہ سے پولیس اہلکاروں نے ایک کلو 131گرام چرس برآمد کی اور پولیس اہلکاروں نے منشیات فروش راحیل زبیر سے ایک کلو 432 گرام چرس برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے ۔
