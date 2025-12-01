راہوالی :ڈاکو نے ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین لیا
راہوالی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )ڈاکو نے شہری سے ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ لمبانوالی کا رہائشی فرخ ظہیر رات 11بجے گوجرانوالہ سے بسواری رکشہ گھر کی جانب آرہا تھا کہ کوٹ شاہاں موڑ پر ایک نامعلوم نے پسٹل دکھا کر 2200روپے اور موبائل فون مالیت 18ہزار کا چھین کر فرار ہو گیا ۔
