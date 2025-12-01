گوجرانوالہ ریجن میں مبینہ مقابلے ،مزید 5 منشیات فروش ہلاک
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ ریجن میں 24 گھنٹوں کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران مزید 5منشیات فروش ہلاک ہو گئے ، پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد منشیات خصوصاً آئس کی سپلائی اور فروخت میں ملوث تھے ۔ گ
وجرانوالہ ،حافظ آباد اور سیالکوٹ میں مقابلے ہوئے ،پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقابلوں کے دوران مشتبہ منشیات فروشوں نے گرفتاری سے بچنے کیلئے پولیس پر فائرنگ کی جس کے جواب میں اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5ملزم مارے گئے ۔ قبل ازیں گجرات اور منڈی بہائوالدین میں مقابلوں کے دوران 3 منشیات فروش مارے گئے ،ذرائع کے مطابق ہلاک افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں آئس اور اسلحہ برآمد ہوا ہے ، جبکہ ان ملزموں کے خلاف پہلے بھی مختلف تھانوں میں منشیات کے متعدد مقدمات درج تھے ۔پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ کارروائیاں منشیات مافیا کے خلاف جاری بڑے آپریشن کا حصہ ہیں، جس کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات کے زہر سے محفوظ بنانا ہے ۔مزید چھاپے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔