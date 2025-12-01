موٹر سائیکل کی زد میں آکر محنت کش کی ٹانگ ٹوٹ گئی
کامونکے (تحصیل رپورٹر)تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آکر محنت کش کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔
بتایا گیا ہے کہ سادھوکی کا بیس سالہ ابو طلحہٗ جی ٹی روڈ عبور کررہا تھا کہ تیز رفتار موٹر سائیکل نے ٹکر ماردی جس کے نتیجے میں ابو طلحہٰ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔دیگر ٹریفک حادثات میں حبیب پورہ ستائیس سالہ رمضان، اڑتالیس سالہ عبدالرحمن،پینتیس سالہ شاہ محمد، پچیس سالہ مدثر اور بیس سالہ فرزند شدید زخمی ہوگیا۔زخمیوں کو فوری طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال منتقل کردیاگیا ۔