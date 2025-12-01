انجمن تاجران کی جانب سے ندیم اکرم بٹ پیرا فورس گجرات کے فوکل پرسن مقرر
گجرات (نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران گجرات نے صدر انجمن تاجران مسلم بازار ندیم اکرم بٹ کو پیرا فورس گجرات کا فوکل پرسن نامزد کردیا ۔
ندیم اکرم بٹ فوکل پرسن پیرا فورس نے انجمن تاجران مسلم بازار کے عہدے داروں کے ہمراہ انچارج پیرا فورس عائشہ گوندل سے ملاقات کی اور اپنے فوکل پرسن پیرا فورس بننے کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور تاجروں اور پیرا فورس کے درمیان معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کا عہد کیا ہے ۔ اس موقع پر چیئرمین مرکزی انجمن تاجران خادم حسین سلیمی،جنرل سیکرٹری مسلم بازار شیخ عمران وحید ہیرا،سرپرست داؤد صادق بٹ،یوسف بٹ،سیٹھ وحید کرامت ،عبد الرحمن بٹ اوردیگر تاجر رہنما موجود تھے ۔