کامونکے :طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے نوجوان کیخلاف مقدمہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر )طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے نوجوان کیخلاف مقدمہ درج۔بتایا گیا ہے کہ سلامت پورہ کے یاسر جاوید کی بیٹی رکشے میں سکول جارہی تھی کہ جی ٹی روڈ کھوت کے قریب چیانوالی کے موٹر سائیکل سوار کبیر نے اُس سے چھیڑ چھاڑ کی۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
