گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات پولیس صدر سرکل کا منشیات فروشوں اورناجائزاسلحہ برداروں کیخلاف کریک ڈاؤن5کلوگرام سے زائد چرس، 1کلوگرام سے زائدہیروئین،50لیٹرشراب برآمد کرکے 10 ملزموں کو گرفتار کر لیا ،ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ سٹی جلالپور ،تھانہ صدر جلالپورجٹاں،تھانہ ٹانڈہ،تھانہ کڑیانوالہ اورتھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ فیزکی حدود میں کیاگیا۔

