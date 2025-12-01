گجرات پولیس صدر سرکل کا منشیات فروشوں اورناجائزاسلحہ برداروں کیخلاف کریک ڈاؤن5کلوگرام سے زائد چرس،
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات پولیس صدر سرکل کا منشیات فروشوں اورناجائزاسلحہ برداروں کیخلاف کریک ڈاؤن5کلوگرام سے زائد چرس، 1کلوگرام سے زائدہیروئین،50لیٹرشراب برآمد کرکے 10 ملزموں کو گرفتار کر لیا ،ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ سٹی جلالپور ،تھانہ صدر جلالپورجٹاں،تھانہ ٹانڈہ،تھانہ کڑیانوالہ اورتھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ فیزکی حدود میں کیاگیا۔
