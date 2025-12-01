صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:30 مقامات پر واگزار اراضی مالکان کے حوالے

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے ضلع بھر میں 30 کیسیز کا فیصلہ کرتے ہوئے ناجائز قابضین سے زمین واگزار کرکے مالکان کے حوالے کر دی گئی۔

ناجائز قابضین کے خلاف متعدد کیسیز پر ضلعی انتظامیہ،محکمہ ریونیو،پیرا فورس،پولیس اور دیگر محکموں کی جانب سے کارروائیاں جاری رہیں ۔حکومت پنجاب کی جانب سے قبضہ مافیا اور شہریوں کی زمینوں،جائیدادوں پر ناجائز قابضین کے خلاف قانونی کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی سر براہی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو ناجائز قابضین کے خلاف 80 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 30 درخواستوں کا فیصلہ کرتے ہوئے قبضہ مافیا اور ناجائز قابضین سے زمین واگزار کروا کر اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین،اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری،اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک،ایس ڈی ای او پیرا فورس محمد شفیق ڈوگر،ڈی ایس پی پولیس رانا قیصر جمیل اور دیگر ریونیو افسر وں پر مشتمل کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر ناجائز قابضین کے خلاف اور زمینوں کے تنازعات کے حل کے سلسلہ میں اجلاس اور کارزوائیاں کر رہی ہے ۔

 

