عالم چوک:20 افراد کا فر نیچر شوروم پر دھاوا ،5 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )موٹر سائیکل کھڑا کرنے پرد کانداروں کے درمیان تلخ کلامی پر 20 سے زائد مسلح افراد کا فرنیچر شوروم پر دھاوا، آہنی راڈ اور ڈنڈوں سے 5افراد زخمی ہوگئے ، لدھیوالہ وڑائچ میں حسنین سٹی کے بٹ فوڈ شاپ پر آنے والے گاہک سے ساتھ والی فرنیچر شوروم کے باہر موٹر سائیکل کھڑا کر دیا۔

جسے فرنیچر شاپ کے ملازم سجاد نے ہٹانے کا کہا تو دونوں د کانداروں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی جس پر بٹ فوڈ شاپ کے مالکان عمران بٹ،عبدالرحمن بٹ نے 20سے زائد نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ فرنیچر شوروم پر دھاوا بول دیا اور آہنی راڈوں اور ڈنڈوں سے محمد ریاض، وقاص، محمد الیاس اور انکے ملازم سجاد پر وحشیانہ تشدد کیا اور دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے ،تھانہ لدھیوالہ پولیس نے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ محمد ریاض کی درخواست پر عمران بٹ ،عبدالرحمن بٹ، احتشام سمیت 20 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

