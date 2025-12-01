لدھیوالہ وڑائچ:بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 8 شہریوں کیخلاف مقدمات
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ پولیس نے حافظ آباد روڈ پر ناکہ لگا کر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے 8 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ۔
پنجاب حکومت کی نئی ٹریفک پالیسی کے تحت تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے حافظ آباد روڈ ہردو پور سٹاپ پر ناکہ لگا کربنا لائسنس گاڑی چلانے پرڈمپر ڈرائیور کم عمر ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور عادل علی طارق کاشف مزدا ڈرائیور محمد ارسلان،محمد فضل اور ٹرالر ڈرائیور محمد راشد خان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ۔