لدھیوالہ:4 موٹر سائیکل ، ایلیمنٹری سکول دھاڑیوال فرنیچر چوری

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں ایک دن میں4موٹر سائیکل چوری، ایلیمنٹری سکول دھاڑیوال سے چور فرنیچر لے گئے ۔

 بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے مدوخلیل بازار سے امداد حسین اور محمد عرفان، محلہ قاضی کوٹ کے قمر زمان اور محلہ اسلام آباد سے نبیل احمد کے گھر کے باہر سے انکی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول دھاڑیوال کی دیوار پھلانگ کر سکول میں داخل ہونے والے چور سٹیل کی کرسیاں کاپر وائرسمیت دیگر سامان چوری کر کے لے گئے جبکہ دھاڑیوال کے زمیندار کے ڈیرے سے چور، 2بکرے اور50کبوتر لئے گئے ، مغل چک میں چور اعظم کی دکان سے موبائل فون لے گئے ۔

