ڈسکہ کے دیہات کی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ کے دیہات کی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج ناکارہ غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر ،واٹرفلٹریشن پلانٹس کی کمی اور پینے کا صاف پانی نایاب ہوگیا۔
علاقہ بھرکے دیہات عرصہ دراز سے پسماندگی کاشکار ہوگئے دیہی علاقوں میں تعمیروترقی کا کوئی منصوبہ شرو ع نہیں ہوسکا ان دیہات میں عرصہ دراز سے پسماندگی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ترقیاتی کام نہ ہونے اور حکومتی اراکین کی جانب سے چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے پر مکینوں میں تشویش پائی جارہی ہے انتظامیہ بھی پسماندگی کے شکار ان علاقوں سے نظریں چرا رہی ہے ، ترقیاتی کاموں کے فقدان اور انتظامیہ کی چشم پوشی سے مکین اذیت کا شکار ہیں ان دیہی علاقوں میں 90فیصد سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں کوڑا کرکٹ کی بھرمار اور سیوریج تباہ حال ہے انتظامیہ اور سابق حکومت خاطرخواہ ترقیاتی کام نہ کرواسکی اور اب شہری مسلم لیگ (ن) کی حکومت سے فوری نوٹس لینے کامطالبہ کررہے ہیں۔