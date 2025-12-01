سرکاری سکولوں کا معیار بہتر کرنے کیلئے جدت لائی جا رہی:حنا ارشد وڑائچ
سمبڑیال (سٹی رپورٹر )رکن صوبائی اسمبلی پنجاب حنا ارشد وڑائچ نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں سرکاری سکولوں کا معیار بہتر کرنے کیلئے جدت لائی جا رہی ہے ، آئی ٹی اور سائنس لیبارٹریز قائم کی جا رہی ہیں اور رٹا سسٹم کی بجائے مختلف سرگرمیوں سے تعلیم کے عمل کو مزید بہتر کیا گیا ہے ۔
ان خیالات کااظہار انہوں نے گورنمنٹ مسلم عوامی ہائی سکول سمبڑیال میں منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد نواز شریف کے وژن کے مطابق ڈیڑھ سال کے قلیل عرصہ میں زندگی کے ہر شعبہ میں اصلاحات کا نفاذ کیاگیا ہے اور تعلیم اور صحت اس ضمن میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ترجیحات میں شامل ہے ۔