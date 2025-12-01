صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر چٹھہ:ہیلمٹ کی خلاف ورزی ، متعدد بچے حوالات میں بند

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ:ہیلمٹ کی خلاف ورزی ، متعدد بچے حوالات میں بند

احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا )ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر ایک درجن سے زائد بچے حوالات میں بند کر دئیے ۔

پنجاب حکومت کی طرف سے لائسنس اور ہیلمٹ پر عملدرآمد کرانے کا ٹاسک دے دیا گیا جس پر پولیس تھانہ احمد نگر نے ایک درجن کم عمر افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا جس پر شہری کثیر تعداد میں بچوں کو چھڑ انے پولیس سٹیشن میں موجود رہے ۔ ایس ایچ او احمد نگر ندیم گوندل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی جانب سے موٹر سائیکل چلانے کے با عث حادثات کا با عث بن رہے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر