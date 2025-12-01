احمد نگر چٹھہ:ہیلمٹ کی خلاف ورزی ، متعدد بچے حوالات میں بند
احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا )ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر ایک درجن سے زائد بچے حوالات میں بند کر دئیے ۔
پنجاب حکومت کی طرف سے لائسنس اور ہیلمٹ پر عملدرآمد کرانے کا ٹاسک دے دیا گیا جس پر پولیس تھانہ احمد نگر نے ایک درجن کم عمر افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا جس پر شہری کثیر تعداد میں بچوں کو چھڑ انے پولیس سٹیشن میں موجود رہے ۔ ایس ایچ او احمد نگر ندیم گوندل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی جانب سے موٹر سائیکل چلانے کے با عث حادثات کا با عث بن رہے ہیں ۔