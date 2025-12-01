صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہریہ والہ چوک جی ٹی روڈ پر سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کا حکم

  • گوجرانوالہ
ہریہ والہ چوک جی ٹی روڈ پر سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کا حکم

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )گجرات ویلفیئر فورم کے نائب صدر و سابق صدر چیمبر آف کامرس وحیدالدین ٹانڈہ نے ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گجرات کینسر اینڈ آرتھو پیڈک ہسپتال ہریہ والہ چوک جی ٹی روڈ گجرات کی سائٹ پر سیوریج کے مسئلے پر فوری کارروائی کی اپیل کی۔ڈپٹی کمشنر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ کو موقع پر بھیجا اور سیوریج کے مسئلے کے فوری حل کا حکم دیا۔

  ایم ڈی واسا کاشان بٹ نے یقین دہانی کرائی کہ سیوریج کے مسئلے کو دو طریقوں سے حل کیا جائے گا،عارضی بندوبست فوری کیا جائے گا،اسکے مستقل حل کے لیے ڈسپوزل سکیم میں شامل کر دیا گیا ہے جس کا کام بھی جلد شروع ہو گا۔اس موقع پر وحید الدین ٹانڈہ نے کہا کہ جیسے ہی سیوریج کا مسئلہ حل ہو گا، ہم ہسپتال کی تعمیر کیلئے سنگِ بنیاد رکھیں گے۔

 

