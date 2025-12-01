جی بی سی نے بین الاقوامی بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ جیت لیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ بزنس سینٹر نے بین الاقوامی بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ 2025 جیت لیا،
گوجرانوالہ کی صنعتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور خطے کے کاروباری اداروں کو دنیا کے مختلف ممالک سے جوڑنے کے اعتراف میں گوجرانوالہ بزنس سینٹر کو بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا، یہ ایوارڈ گلوبل ایمبیسڈر ایوارڈز 2025 کی تقریب میں پیش کیا گیا جو DIG گروپ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقد ہوئی، ایوارڈ وزیر مملکت حذیفہ رحمن اور ترجمان صدر مملکت مرتضیٰ سولنگی نے چیئرمین گوجرانوالہ بزنس سینٹر احمد اکرام لون کو پیش کیا، اس موقع پر مختلف ممالک کے سفارتکاروں، حکومتی عہدیداروں اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی،جی بی سی کو یہ اعزاز گوجرانوالہ اور اس کی صنعتوں کو عالمی سطح پر فروغ دینے اور خطے میں بین الاقوامی روابط بڑھانے کے اعتراف میں دیا گیا، پچھلے تین برسوں میں GBC نے اقتصادی سفارتکاری کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں جن میں 50 ممالک کے سفارتکاروں، تجارتی وفود اور اعلیٰ حکام کی گوجرانوالہ آمد، پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر \"میڈ ان گوجرانوالہ\" کا قیام، گوجرانوالہ میں ASEAN بزنس فورم کا انعقاد، پاکستان کے پہلے انٹرنیشنل ڈسپلے سینٹر \"پاکستان پروڈکٹس ہائوس\" کا افریقہ میں قیام، عالمی صنعتی نمائش HEMS 2025 میں نمایاں کارکردگی، گوجرانوالہ میں 25 ممالک کے ساتھ ٹریڈ فسیلی ٹیشن ڈیسک کا قیام، 8 ممالک کے ساتھ بین الاقوامی گروتھ ونڈوز کا قیام و دیگر اقدمات شا مل ہیں ۔