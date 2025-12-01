صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی بی سی نے بین الاقوامی بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ جیت لیا

  • گوجرانوالہ
جی بی سی نے بین الاقوامی بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ جیت لیا

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ بزنس سینٹر نے بین الاقوامی بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ 2025 جیت لیا،

گوجرانوالہ کی صنعتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور خطے کے کاروباری اداروں کو دنیا کے مختلف ممالک سے جوڑنے کے اعتراف میں گوجرانوالہ بزنس سینٹر کو بیسٹ اکنامک ڈپلومیسی ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا، یہ ایوارڈ گلوبل ایمبیسڈر ایوارڈز 2025 کی تقریب میں پیش کیا گیا جو DIG گروپ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقد ہوئی، ایوارڈ وزیر مملکت حذیفہ رحمن اور ترجمان صدر مملکت مرتضیٰ سولنگی نے چیئرمین گوجرانوالہ بزنس سینٹر احمد اکرام لون کو پیش کیا، اس موقع پر مختلف ممالک کے سفارتکاروں، حکومتی عہدیداروں اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی،جی بی سی کو یہ اعزاز گوجرانوالہ اور اس کی صنعتوں کو عالمی سطح پر فروغ دینے اور خطے میں بین الاقوامی روابط بڑھانے کے اعتراف میں دیا گیا، پچھلے تین برسوں میں GBC نے اقتصادی سفارتکاری کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں جن میں 50 ممالک کے سفارتکاروں، تجارتی وفود اور اعلیٰ حکام کی گوجرانوالہ آمد، پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر \"میڈ ان گوجرانوالہ\" کا قیام، گوجرانوالہ میں ASEAN بزنس فورم کا انعقاد، پاکستان کے پہلے انٹرنیشنل ڈسپلے سینٹر \"پاکستان پروڈکٹس ہائوس\" کا افریقہ میں قیام، عالمی صنعتی نمائش HEMS 2025 میں نمایاں کارکردگی، گوجرانوالہ میں 25 ممالک کے ساتھ ٹریڈ فسیلی ٹیشن ڈیسک کا قیام، 8 ممالک کے ساتھ بین الاقوامی گروتھ ونڈوز کا قیام و دیگر اقدمات شا مل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر