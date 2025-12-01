کامونکے :3 افراد سے منشیات برآمد
کامونکے (تحصیل رپورٹر ) پولیس نے تین افراد سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلی۔ سٹی،صدر اور ایمن آباد پولیس نے شیش محل روڈ کے اویس سے ایک کلو چار سو چالیس گرام ہیروئن،ٹبہ محمد نگر کے نصیر احمد سے چودہ سو چالیس گرام چرس اور موڑ ایمن آباد کے محمد تنویر سے دس لیٹر شراب برآمد کرکے مقدمات درج کرلیے ۔
