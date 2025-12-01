صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
منشیات فروشوں ،سہولت کاروں کیخلاف آپریشن کی تیاریاں

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب حکومت کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا اعلان ،72 گھنٹوں میں صوبہ منشیات سے پاک کرنے کا دعوی کیا گیا ہے ۔

گوجرانوالہ پولیس نے منشیات فروشوں ،سہولت کاروں اور دیگر صوبوں سے منشیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف آپریشن کی تیاری مکمل کر لی ،سی پی او گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم کی تمام افسر وں کے ساتھ اہم میٹنگ کی ۔گوجرانوالہ میں تھانہ گرجاکھ ،کھیالی ،پیپلز کالونی ،اروپ ،کینٹ ،وزیر آباد ،کامونکے ،فیروز والا ،گکھڑ اور تھانہ لدھے والا کے متعدد علاقے منشیات کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں ۔ پنجاب حکومت نے منشیات فروشوں کے خلاف تاریخی اور بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت صرف 72 گھنٹوں میں پنجاب کو منشیات سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔سی پی او گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم کا کہنا تھا کہ اس بڑے آپریشن میں سی سی ڈی، پولیس، سپیشل برانچ اور دیگر حساس ادارے مشترکہ طور پر حصہ لیں گے ۔منشیات کے بڑے اڈوں، سپلائرز اور ڈیلرز کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ ریڈز کیے جائیں گے جبکہ سپلائی چین کو توڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔اس بار کارروائی صرف چھوٹے ڈیلرز تک محدود نہیں رہے گی بلکہ بڑے گروپس، منشیات مافیا اور ان کے سہولت کاروں کو بھی نشانِ عبرت بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔آپریشن کی مسلسل نگرانی اعلیٰ سطح پر ہوگی جبکہ تمام ڈویژنز کے افسران کو فوری نتائج کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے ۔

 

