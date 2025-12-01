صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کیلئے ون یونٹی گروپ کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے انتخابات کے لیے ون یونٹی گروپ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت سینئر رہنماؤں نے کی جن میں سابق صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن طیب نذیر بٹ، سابق نائب صدر انشا شاہد بٹ اور سینئر رہنما خرم عبید بٹ شامل تھے ۔

اجلاس میں اڈا مالکان اور ون یونٹی گروپ کے ممبران نے شرکت کی۔سابق نائب صدر انشا شاہد بٹ نے موٹر وے اور گوجرانوالہ سٹی ٹریفک پولیس کے غیر ضروری چالان کے مسائل اور ایسوسی ایشن کے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سینئر رہنما خرم عبید بٹ نے برسر اقتدار گروپ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ دو تین سال سے الیکشن نہ کروا کر ممبران کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور من مرضی کے فیصلے کر رہا ہے ۔

 

