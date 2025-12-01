صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی شہری مختلف امراض میں مبتلا

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گوجرانوالہ میں نزلہ ،بخار ،کھانسی ،معدے جیسے مہلک امراض پھیلنا شروع ہوگئے بدلتے موسم میں ٹھنڈی اشیا اور مصالحہ دار اشیا خورونوش کے استعمال سے شہری گلے ،بخار اور پیٹ کے امراض کا شکار ہورہے ہیں۔

گوجرانوالہ ڈویژن بھر میں بچوں میں پیٹ ،چھاتی ،گلے کی امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگیا،سرکاری ہسپتالوں کی چلڈرن وارڈز کمسن مریضوں سے بھر گئیں، محکمہ صحت کی طرف سے بڑھتی ہوئی ان امراض پر قابو پانے کے لئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جارہے ۔ والدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ۔مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹروں نے ٹھنڈی ،چٹخارہ دار اشیا کے استعمال سے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث بھی بخار ’نزلہ ’کھانسی درد’اسہال ’گیسٹرو ’ہیضہ و دیگر موسمی بیماریاں لاحق ہوسکتی ہیں جو خطرناک صورت اختیار کرسکتی ہیں ۔

 

