نوسرباز نے اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کرکے 4لاکھ روپے نکلوالئے

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں نوسرباز نے اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کرکے 4لاکھ روپے نکلوالئے ۔تتلے عالی کے رہائشی نذر عباس گزشتہ روز بینک کے اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے گیا تھا کہ نامعلوم نوسر باز نے اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کرکے دومرتبہ 2/2لاکھ روپے نکلوا کر رفو چکر ہوگئے ۔

