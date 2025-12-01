عوامی خدمت مشن ،لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا:بلال فاروق تارڑ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )عوامی خدمت میرا مشن ہے ،حلقہ کے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ ن کی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے عوامی منصوبوں کی پزیرائی ہے ۔
ان خیالات کا اظہار ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے پیر کوٹ میں اپنے ڈیرے پر سابق ایم پی اے ضلعی صدر خواتین ونگ بیگم طلعت شوکت منظور چیمہ کی قیادت میں ملاقات کرنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسی دھونکل میں دھونکل موڑ سے سڑک کا ٹینڈر ہو گیا ہے ،15 دسمبر تک افتتاح کیا جائے گا۔ وفد میں رہنما مسلم لیگ ن محمد نعیم بٹ محمد اصغر ہنجرا ڈاکٹر تنویر احمد پروفیسر عمران علی ڈاکٹر سعد گوندل عمران علی ارائیں میاں گلریز احمد اور دیگر بھی موجود تھے ۔