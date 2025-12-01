صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :نا درا گو جرانوالہ ڈویژن کے سابق ملازمین کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :نا درا گو جرانوالہ ڈویژن کے سابق ملازمین کا اجلاس

ڈسکہ (نامہ نگار )سابق ملا زمین نادرا گوجرانوالہ ڈویژن کا اجلاس زیر صدارت میاں محمد امجد شاد شیخو پوری الصادق میرج ہال ڈسکہ میں منعقد ہوا ۔

تقریب میں چودھری محمد یونس ہنجزا، سید افتخار حسین شاہ ،میجر حسن ،چودھری عطا اللہ ،محمد امین عاطف ،عبدالقیوم ،چو دھری محمد نواز اسلام آباد ،ملک محمد خالد سوہدرہ اور دیگر نے شرکت کی ۔ تقریب کے میزبان ریاض احمد چیمہ،حاجی محمد طفیل بھگت پور،اعجاز احمد گورایہ، رانا محمدامین،چودھری رشید احمد سا ہی ، سعید اقبال مغل ،شبیر احمد بھڑتھ ،چو دھری صوبے خاں ،مظفر حسین نے کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر