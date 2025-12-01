ڈسکہ :نا درا گو جرانوالہ ڈویژن کے سابق ملازمین کا اجلاس
ڈسکہ (نامہ نگار )سابق ملا زمین نادرا گوجرانوالہ ڈویژن کا اجلاس زیر صدارت میاں محمد امجد شاد شیخو پوری الصادق میرج ہال ڈسکہ میں منعقد ہوا ۔
تقریب میں چودھری محمد یونس ہنجزا، سید افتخار حسین شاہ ،میجر حسن ،چودھری عطا اللہ ،محمد امین عاطف ،عبدالقیوم ،چو دھری محمد نواز اسلام آباد ،ملک محمد خالد سوہدرہ اور دیگر نے شرکت کی ۔ تقریب کے میزبان ریاض احمد چیمہ،حاجی محمد طفیل بھگت پور،اعجاز احمد گورایہ، رانا محمدامین،چودھری رشید احمد سا ہی ، سعید اقبال مغل ،شبیر احمد بھڑتھ ،چو دھری صوبے خاں ،مظفر حسین نے کی۔