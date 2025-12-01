صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا :گورنر

  • گوجرانوالہ
پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا :گورنر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے وفد نے ملاقات کی ، وفد میں شامل صدر بابائے صحافت پریس کلب افتخار احمد بٹ، صابر حسین بٹ،میاں شہباز احمد،سید ضمیر کاظمی،سید مستجاب حسین زیدی،صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب گوجرانوالہ عتیق یوسف ضیا ،سرپرست عبد الرؤف مغل،ناصر اقبال مہر بھی شامل تھے ۔

 گورنر پنجاب نے کہا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو آنے والے ا لیکشن میں ووٹ کے ذریعے بھر پورنمائندگی دیں گے انہوں نے کہاکہ بلاول بھٹو زرداری نے سفارتی سطح پر پاکستان کا کامیاب مقدمہ جیت کر عوام کے دلوں پر چھاپ چھوڑ دی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے وفد کی جانب سے وزیرآباد میں گجرات یونیورسٹی کے کیمپس کے قیام اور بی ایس کلاسز کے لیے مضامین میں اضافہ کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک درخواست میں مطالبات لکھ کر بھیجیں کوشش کر کے مطالبات کو حل کراؤں گا۔ انہوں نے کہا صحافی معاشرہ کی آنکھ ہیں جو مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صحافیوں کو حق بات کہنے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور بلا خوف خطر اپنی ڈیوٹی انجام دینا چا ہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر