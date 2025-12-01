پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا :گورنر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے وفد نے ملاقات کی ، وفد میں شامل صدر بابائے صحافت پریس کلب افتخار احمد بٹ، صابر حسین بٹ،میاں شہباز احمد،سید ضمیر کاظمی،سید مستجاب حسین زیدی،صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب گوجرانوالہ عتیق یوسف ضیا ،سرپرست عبد الرؤف مغل،ناصر اقبال مہر بھی شامل تھے ۔
گورنر پنجاب نے کہا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو آنے والے ا لیکشن میں ووٹ کے ذریعے بھر پورنمائندگی دیں گے انہوں نے کہاکہ بلاول بھٹو زرداری نے سفارتی سطح پر پاکستان کا کامیاب مقدمہ جیت کر عوام کے دلوں پر چھاپ چھوڑ دی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے وفد کی جانب سے وزیرآباد میں گجرات یونیورسٹی کے کیمپس کے قیام اور بی ایس کلاسز کے لیے مضامین میں اضافہ کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک درخواست میں مطالبات لکھ کر بھیجیں کوشش کر کے مطالبات کو حل کراؤں گا۔ انہوں نے کہا صحافی معاشرہ کی آنکھ ہیں جو مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صحافیوں کو حق بات کہنے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور بلا خوف خطر اپنی ڈیوٹی انجام دینا چا ہیے ۔