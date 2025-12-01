صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی پسے طبقے کے حقوق کی جدوجہد کر رہی :رہنما

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)شہیدذوالفقار علی بھٹو نے پیپلزپارٹی کی بنیاد رکھ کر ملک کے پسے طبقہ کو پلیٹ فارم مہیا کیا پیپلزپارٹی نے ہمیشہ محروم طبقہ کی نمائندگی کی پیپلزپارٹی آج بھی مزدور کسان طالب علموں نوجوانوں اور خواتین کے حقوق کیلئے جدوجہد کر رہی ہے پیپلزپارٹی کے قائدین نے ملک عوام جمہوریت اور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ۔

 ان خیالات کا اظہار پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما ندیم اصغر کائرہ پیپلزپارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں اظہر حسن ڈار پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری چودھری ارشاد اللہ سندھو، بائوایوب مہر، اعجاز سماں، طارق مغل، میاں ودود الحسن ڈار نے پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوالہ کے زیراہتمام پیپلزپارٹی کے 58 یومِ تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔تقریب سے عمران رحمانی، مالک ورک ایڈووکیٹ، ملک شکیل الرحمن ایڈووکیٹ ،میاں سعید طفیل، احد رامے ایڈووکیٹ، جبار منج ،ذوالفقار چیمہ، عمران حبیب ثرویا، ڈاکٹر ریاضت وینس، ریحانہ بٹ، غلام رباب، ڈاکٹر فیصل، اقبال حسینی گجر طیب گورا یہ نے بھی خطاب کیا ۔

 

