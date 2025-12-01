ن لیگ کے رہنمائوں نے الیکشن میں سی بی اے کی حمایت کر دی
گوجرانولہ (سٹی رپورٹر)چیئرمین سی بی اے میونسپل کارپوریشن حاجی رحمت علی انصاری کی جانب سے الیکشن مہم کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب میں سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان ،ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم،ایم پی اے عمر فاروق ڈار،سابق ایم پی اے توفیق بٹ،سابق مئیر شیخ ثروت اکرام سمیت دیگر نے انکی مکمل حمایت کا اعلان کردیا۔اس موقع پر خطاب میں کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور کامیابی کے بعد ملکر اپنے شہر کی بہتری اور خوبصورتی کیلئے کام کریں گے ۔
چیئرمین سی بی اے میونسپل کارپوریشن حاجی رحمت علی انصاری کی جانب سے الیکشن مہم کے سلسلہ میں منعقدہ تقریب میں سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان ،ایم این اے شاہد عثمان ابراہیم،ایم پی اے عمر فاروق ڈار،سابق ایم پی اے توفیق بٹ،سابق مئیر شیخ ثروت اکرام سمیت دیگر نے انکی مکمل حمایت کا اعلان کردیا۔اس موقع پر خطاب میں کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور کامیابی کے بعد ملکر اپنے شہر کی بہتری اور خوبصورتی کیلئے کام کریں گے ۔