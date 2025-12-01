صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم این اے محمود بشیر ورک نے کشمیر کالونی میں گیس کی فراہمی کا افتتا ح کر دیا

  • گوجرانوالہ
ایم این اے محمود بشیر ورک نے کشمیر کالونی میں گیس کی فراہمی کا افتتا ح کر دیا

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم این اے محمود بشیر ورک نے کشمیر کالونی میں 3کروڑ روپے 20لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر پائپ لائن ا ور سوئی گیس کی فراہمی کا افتتا ح کر دیا ۔

 کشمیر کالونی گوجرانوالہ کینٹ کے رہائشیوں کا دیرینہ مسئلہ تھا جو ایم این اے محمود بشیر ورک نے حل کردیا جس میں مسلم لیگی رہنما کشمیر کالونی خلیل احمد جرال اور دیگر ساتھیوں کی کاوشیں شامل ہیں افتتا حی تقریب میں سابق ممبر کینٹ بورڈ شبیر حسین مغل ، ضلعی نائب صدر مسلم لیگ ن گوجرانوالہ عمران خاں شیر وانی ،ملک مشتاق احمد نوری ، ملک زاہد اقبال، ڈاکٹر محمد عارف ،ملک اعجاز احمد ،ملک اکرام ،محمد حسین سدھن، قاضی عبدالرشید، سردار طاہر ،محمد عارف سمیت کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر