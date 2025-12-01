ایم این اے محمود بشیر ورک نے کشمیر کالونی میں گیس کی فراہمی کا افتتا ح کر دیا
راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم این اے محمود بشیر ورک نے کشمیر کالونی میں 3کروڑ روپے 20لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر پائپ لائن ا ور سوئی گیس کی فراہمی کا افتتا ح کر دیا ۔
کشمیر کالونی گوجرانوالہ کینٹ کے رہائشیوں کا دیرینہ مسئلہ تھا جو ایم این اے محمود بشیر ورک نے حل کردیا جس میں مسلم لیگی رہنما کشمیر کالونی خلیل احمد جرال اور دیگر ساتھیوں کی کاوشیں شامل ہیں افتتا حی تقریب میں سابق ممبر کینٹ بورڈ شبیر حسین مغل ، ضلعی نائب صدر مسلم لیگ ن گوجرانوالہ عمران خاں شیر وانی ،ملک مشتاق احمد نوری ، ملک زاہد اقبال، ڈاکٹر محمد عارف ،ملک اعجاز احمد ،ملک اکرام ،محمد حسین سدھن، قاضی عبدالرشید، سردار طاہر ،محمد عارف سمیت کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے ۔