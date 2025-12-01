صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:2 افراد کی گھر میں گھس کر لڑکی سے زیادتی کی کوشش

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )ہردو پور میں دو اباوشوں کی محنت کش کے گھر گھس کر 13سالہ لڑکی سے زیادتی کی کو شش، شور مچانے پر ملزم فرار ہوگئے ۔

بتایا گیا ہے کہ ہردو پور کا رہائشی شہباز اپنی اہلیہ کے ہمراہ فوتگی پر گیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی(م)گھر میں اکیلی تھی کہ فدا حسین نامعلوم ساتھی کے ہمراہ گھر میں گھس گیا اور(م)سے گن پوائنٹ پر زیادتی کی کو شش کی، لڑکی کے چیخنے چلانے پر اہل دیہہ کے جمع ہونے پر ملزم فرار ہو گئے ، تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے شہباز کی درخواست پر ملزم فدا حسین اور نا معلوم ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

