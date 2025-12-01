صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :دنیا نیوز کے 17سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
کامونکے :دنیا نیوز کے 17سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد

کامونکے (تحصیل رپورٹر )دنیا نیوز کے 17سال مکمل ہونے پر تقریب کا انقعاد ، ایم پی اے چودھری اختر علی خاں نے کیک کا ٹا اور اپنے خطاب میں دنیا نیوز کو ٹی وی چینلز کے \" ببر شیر ــ\"کاخطاب دے دیا ۔

تقریب میں چیئرمین امن کمیٹی میاں غلام علی، افتخار احمد سرویا ،صدرا نجمن تاجران جنرل سٹور ذکا اﷲ ذیب ، تنویر بٹ ، عبدالناصر شیخ ، محمد اقبال چودھری اور ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت شہریوں اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اس موقع پر مقررین نے دنیا نیوز کی ٹیم کو مبارک باددیتے ہوئے کہا کہ دنیا نیوز 17سال سے سچائی ذمہ داری اور بہترین صحافتی معیار کے ساتھ عوام کی رہنمائی کر رہاہے ، دنیا نیوز نے ہمیشہ بروقت خبر درست معلومات اور متوازن تجزئیے فراہم کیے ہیں جس کی وجہ سے آج دنیانیوز عوام کا قابل اعتماد چینل بن گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر