کامونکے :دنیا نیوز کے 17سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد
کامونکے (تحصیل رپورٹر )دنیا نیوز کے 17سال مکمل ہونے پر تقریب کا انقعاد ، ایم پی اے چودھری اختر علی خاں نے کیک کا ٹا اور اپنے خطاب میں دنیا نیوز کو ٹی وی چینلز کے \" ببر شیر ــ\"کاخطاب دے دیا ۔
تقریب میں چیئرمین امن کمیٹی میاں غلام علی، افتخار احمد سرویا ،صدرا نجمن تاجران جنرل سٹور ذکا اﷲ ذیب ، تنویر بٹ ، عبدالناصر شیخ ، محمد اقبال چودھری اور ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت شہریوں اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اس موقع پر مقررین نے دنیا نیوز کی ٹیم کو مبارک باددیتے ہوئے کہا کہ دنیا نیوز 17سال سے سچائی ذمہ داری اور بہترین صحافتی معیار کے ساتھ عوام کی رہنمائی کر رہاہے ، دنیا نیوز نے ہمیشہ بروقت خبر درست معلومات اور متوازن تجزئیے فراہم کیے ہیں جس کی وجہ سے آج دنیانیوز عوام کا قابل اعتماد چینل بن گیا ہے ۔