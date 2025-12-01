صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈارنے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی قانون کی حکمرانی آئین کی بالاد ستی حقیقی آزادی و ملکی خود مختار ی کے تحفظ کی خاطر ہم برسر پیکار ہیں اور منزل کے حصول تک بھرپور جدوجہد کریں گے جس سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے او ر ہمارے رہنماؤں و کارکنوں کو گرفتار کرکے تحریک کو دبانا چاہتی ہے لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ،ہم اپنی سیاسی جمہوری جدوجہد کامیاب بنائیں گے ۔

تحریک انصاف کا احتجاج قومی سیاست کا اہم سنگ میل ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بیرسٹر ملک جمشید غیاث کی ہمشیرہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ اس موقع پرسٹی صدر تحریک انصاف میاں اعجاز جاوید، جنرل سیکرٹری چودھری محمد الطاف، سیکرٹری اطلاعات میاں شان علی قمر، چودھری طاہر سلطان، میاں ر ئوف منیر ودیگربھی موجود تھے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ قوم نے پی ٹی آئی کی قیادت کے اصولی موقف کی بھرپور تائید کی اور ہمارے شانہ بشانہ جدوجہد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جس سے حکمرانوں کو عوام کی رائے کا علم ہو جانا چاہیے ، حکومتی ہتھکنڈوں کو سمجھ چکے ہیں جن سے خائف ہونے کے بجائے ہم ڈ ٹ کر مقابلہ کریں گے ،حکمرانوں کا انجام قریب ہے انہیں عوامی مطالبہ پر اقتدار کے ایوانوں سے نکلنا ہوگا۔

 

