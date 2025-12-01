ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گجرات، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن گجرات کے وفد نے ڈی سی گجرات سے ملاقات کی۔
دونوں تنظیموں نے پیریفری میں کام کرنے والے کنسلٹنٹس کیلئے مراعاتی الاؤنس کا مطالبہ کیا اور ڈی سی نے یقین دلایا کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کو اٹھائیں گی اور سی ای او ہیلتھ کو یہ الاؤنس دینے کی ہدایات جاری کیں۔دونوں تنظیموں کی درخواست پر ڈی سی نے حکم دیا کہ گجرات میں کسی بھی الاؤنس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ پی ایم اے اور وائی ڈی اے گجرات نے ڈی سی کو یہ بھی بتایا کہ اے بی ایس ٹی ایچ گجرات کے نیورو آرتھو بلاک کی تزئین و آرائش کے عمل میں غیر ضروری طویل تاخیر کی وجہ سے ہسپتال کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے جو پہلے ہی بیڈز کی شدید کمی کا شکار ہے ،
ڈی سی نے ایم ایس اے بی ایس ٹی ایچ کو بلایا جنہوں نے ایک ماہ کے اندر محکمہ کی بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ چند سال قبل ABSTH گجرات کی ری ویمپنگ کے دوران میڈیسن اور سرجیکل ڈپارٹمنٹس کی ایک پوری عمارت منہدم ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں بستروں کا کافی نقصان ہوا تھا، دونوں اداروں نے ڈی سی گجرات سے اس بلاک کی تعمیر نو کے لیے فوری اقدامات کرنے کی درخواست کی۔ ڈی سی گجرات نے کہا کہ فی الحال کوئی فنڈز دستیاب نہیں ہیں لیکن یقین دلایا کہ وہ اس منصوبے کیلئے جلد از جلد فنڈز حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔