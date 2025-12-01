پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا
پھالیہ (نامہ نگار )ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے احکامات اور ریجنل ڈائریکٹر گوجرانوالہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی نگرانی میں سرکل آفیسر مرزا عمران الحق نے کارروائی کرتے ہوئے پٹواری مرزا شعیب احمد پاہڑیانوالی تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہا ئوالدین کو گرفتار کر لیا۔ مرزا شعیب احمد کے خلاف مقدمہ نمبر 15/25 درج تھا اور عدالتی احکامات موصول ہونے کے بعد کارروائی کی گئی۔
