عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں ٹیموں کی جانب سے ڈویژن بھر میں 875فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، 8فوڈ یونٹس کی پروڈکشن بند کر کے 75فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹ کو 8لاکھ 80ہزار 500 کے جرمانے عائد کیے گئے۔

تفصیلات کے مطابق مختلف فوڈ پوائنٹس سے برآمد بڑی مقدار میں ایکسپائرڈ و ممنوعہ اشیا موقع پر ہی تلف کردی گئیں ،سابقہ ہدایت پر عمل درآمد اور پیور قوانین پر عمل پیرا نہ ہونے پر کارروائیاں کی گئیں،فوڈ پوائنٹس کے پروسیسنگ ایریا میں گندگی اور کھلی ڈرین موجود پائی گئی، ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ ورکرز کا میڈیکلز اور ٹریننگ سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا،ہر سطح پر معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی مصروف عمل ہے ، ترجمان فوڈاتھارٹی نے کہا کہ شہری گھروں میں آنے والے دودھ کا معائنہ پنجاب فوڈ اتھارٹی دفتر سے مفت کرواسکتے ہیں۔

 

