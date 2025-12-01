بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء
4 ماہ قبل در خواستیں اور ڈیمانڈ نوٹسز جمع کرانے والے ہزاروں صارفین سے مزید رقم طلب ،نئے ریٹس کے مطابق کنکشن فیس وصول کی جائیگی :حکام
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو افسر وں اور ملازمین کا گٹھ جوڑ،گھریلو صارفین سنگل فیز میٹرز کی فیسیں جمع کر انے کے باوجود شہری ذلیل وخوار ہونے لگے ، فیلڈ سٹوروں اور ریجنل سٹورمیں سنگل فیز میٹرز کی قلت پیدا ہوگئی، گیپکو افسر وں نے ہزاروں صارفین کو مزید ڈیمانڈ نوٹس کی رقوم جمع کر انے کی ہدایت کردی۔ ذرائع کے مطابق گیپکو نے بجلی کے نئے کنکشن ریٹ میں اضافہ کردیا اور نئے میٹرز کی خریداری روک دی جس کی وجہ سے سنگل فیز میٹر ختم ہوگئے اور جن صارفین نے 3 سے 4ماہ قبل ڈیمانڈ نوٹسز جمع کر ائے انہیں ریوائز ڈیمانڈ نوٹسز جاری کرنا شروع کرد ئیے ،نئے ریٹس کے مطابق سنگل فیز میٹر 22ہزار800 روپے جبکہ تھری فیز میٹرکا ریٹ67ہزار روپے مقرر کردیا،
گیپکو افسر وں نے پرانی جمع کی گئی درخواستوں پر ڈیمانڈ نوٹسز جاری کرنا بند کردیا اور نئے ریٹس پر مہنگے ڈیمانڈ نوٹسز جاری کرنا شروع کرد ئیے ،ہزاروں صارفین نے پرانے ریٹس 8230 روپے کے حساب سے ڈیمانڈ نوٹسز جمع کرائے جبکہ تھری فیز میٹر کیلئے 49 ہزار روپے جمع کر ائے لیکن گیپکو افسر وں نے میٹرز کی تنصیب نہیں کی اورصارفین کی بڑی تعداد کو ریوائز ڈیمانڈ نوٹسز جاری کرد ئیے جس سے صارفین سراپا احتجاج بن گئے ۔
گیپکو کی حدود میں شامل 7 اضلاع گوجرانوالہ،سیالکوٹ ،گجرات،وزیر آباد،منڈی بہائوالدین ،حافظ آباد اور نارووال شامل ہیں جہاں سنگل فیز میٹرز کا حصول شہریوں کیلئے مہنگا اور مشکل بنادیا گیا ۔مہنگے بجلی میٹرز سے شہریوں میں شدید تشویش پائی جانے لگی۔ دوسری جانب گیپکو افسر وں کا کہنا ہے کہ توسیع ڈیمانڈ نوٹسز اس لئے جاری کررہے ہیں تاکہ نئے ریٹس کے مطابق صارفین سے وصولی مکمل ہوسکے ۔