زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران
5 سال قبل کروڑوں روپے سے تعمیر نو کا م شروع ہوا لیکن چندماہ بعد ہی رک گیا ،3 دہائیوں سے کو ئی بین الاقوامی میچ ہوا نہ قومی سطح کے مقابلے ، نوجوان کرکٹرز نجی گرائونڈز میں رقم دیکر پریکٹس کرنے پر مجبور
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )جناح کرکٹ سٹیڈیم شاندار تاریخ کے برعکس ویرانی اور عدم توجہی کی داستان بن گیا، سٹیڈیم میں کبھی بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی رونق ہوا کرتی تھی لیکن آج گھاس کے جنگل، ٹوٹے دروازوں اور بدبودار نالیوں میں تبدیل ہو چکا ہے ۔ تین دہائیوں سے زائد عرصے سے سٹیڈیم میں کوئی بین الاقوامی میچ ہوا اور نہ ہی قومی سطح کے مقابلے ، میدان میں گھاس نے اسے کرکٹ کیلئے ناقابل استعمال بنا دیا ۔
تمام داخلی دروازے زنگ آلودہ اور شکستہ حالت میں ہیں۔ گردو نواح میں بنی نالیوں میں سالہاسال سے کھڑا پانی مچھروں اور بیماریوں کی آماجگاہ بن گیا۔ پولین کی سیٹیں ٹوٹی اور غیر محفوظ ہیں جبکہ روشنی کیلئے کے کھمبے زنگ آلود ہوگئے ۔ پانچ سال قبل کروڑوں روپے کی خطیر رقم کے ساتھ سٹیڈیم کی تعمیر نو کا منصوبہ منظور ہوا تھا، ابتدائی کام شروع ہوا مگر چند ماہ بعد ہی رک گیا۔ ڈیڑھ سال سے کام کے نام پر کاغذی کارروائی ہو رہی ہے ۔
نوجوان کھلاڑیوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ نجی گرائو نڈز میں 500 روپے فی گھنٹہ ادا کرکے پر یکٹس کرتے ہیں ، متعلقہ حکام سٹیڈیم کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دیں ۔