صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل سکیورٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ کے انتخابات اعجازکاظمی گروپ کامیاب

  • گوجرانوالہ
سوشل سکیورٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ کے انتخابات اعجازکاظمی گروپ کامیاب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سوشل سکیورٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ کے انتخابات میں ڈاکٹر سید اعجاز حسین کاظمی گروپ کا پورا پینل بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔

ان کے مدمقابل وقاص ریاض گروپ تھا ،نو منتخب عہدیداروں میں صدر ڈاکٹر سید اعجاز حسین کاظمی ،نائب صدر اشفاقا گا فنانس سیکرٹری محمد یوسف بھٹی جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں محمد اکرم ،راجہ محمد ارشد اور منظور حسین شامل ہیں۔ اس موقع پر مٹھائی تقسیم کی گئی اور نو منتخب عہدیدار وں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر