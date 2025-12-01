سوشل سکیورٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ کے انتخابات اعجازکاظمی گروپ کامیاب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سوشل سکیورٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گوجرانوالہ کے انتخابات میں ڈاکٹر سید اعجاز حسین کاظمی گروپ کا پورا پینل بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔
ان کے مدمقابل وقاص ریاض گروپ تھا ،نو منتخب عہدیداروں میں صدر ڈاکٹر سید اعجاز حسین کاظمی ،نائب صدر اشفاقا گا فنانس سیکرٹری محمد یوسف بھٹی جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں محمد اکرم ،راجہ محمد ارشد اور منظور حسین شامل ہیں۔ اس موقع پر مٹھائی تقسیم کی گئی اور نو منتخب عہدیدار وں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ۔