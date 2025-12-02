صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:7 فوڈ پوائنٹس سیل 30 کو 4 لاکھ روپے جرمانہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے 300فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ کی ،30 کو4لاکھ روپے کے جرمانے عائد، 7 کی پروڈکشن اصلاح تک بند کردی گئی۔۔۔

 550کلو زائدالمیعاد بیکری آئٹمز، بڑی مقدار میں ایکسپائر و ممنوعہ اشیا تلف کردی گئیں ، پروڈکشن یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، بدبودار ماحول ہونے پر کارروائیاں عمل لائی گئیں، ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ انتہائی لازم ریکارڈ، میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ عدم موجود پائے گئے ، فوڈ پوائنٹس کے پروسیسنگ یونٹس میں ورکرز ممنوعہ جیولری پہن کر کام کرنے میں مصروف تھے ، 170فوڈ پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس جاری کرد ئیے گئے ہیں۔

