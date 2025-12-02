سمبڑیال:وارداتوں کے دوران شہری مال وزر سے محروم
ڈاکوئوں نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی سے رقم اور زیورات چھین لئے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ نہر اپر چنا ب پل الیوالی کے قریب دن دیہاڑے موٹر سائیکل پر مظہر شبیر اپنی بیوی کو سمبڑیال سے بھوپالوالہ لے کر جارہا تھا کہ راستے میں 4 ڈاکو ئوں نے اسلحہ کے زورپر روک کر 80 ہزارروپے اورخاتون سے پہنے 5لاکھ روپے کے طلائی زیورات ،محلہ صابر آباد کے رہائشی رانا ندیم اختر کے ڈیر ے سے پیٹر انجن ،لاری اڈا سمبڑیال میں خریداری کے لیے آنے والے شہری رحمن ارشد کا موبائل فون ،ملک اعجاز سکنہ جیٹھی کے کے گھر سے نلکا ، پائپ اوردیگر سامان ،نمازکی ادائیگی کے لیے جامع مسجد ساہووالہ میں جانے والے نوجوان حمزہ احمد کا موٹر سائیکل ،کینال کا مین گیٹ مالیت 60 ہزار، ماجرہ خورد میں شمس جاوید کے ڈیر ہ سے 4 چھترے 3 راس بھیڑیں ،علی حسن سکنہ کلووال کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے ۔