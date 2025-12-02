سیشن جج کا دورہ سنٹرل جیل معمولی مقدمات میں ملوث 6 قیدیوں کی رہائی کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمن نے سول جج محمد عباس کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا انہوں نے خواتین بیرک نو عمر اسیر بیرک، جیل ہسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا۔
جوڈیشل افسر وں نے جیل میں صفائی ستھرائی کے بہترین نظام اور اسیر وں کی تعلیم وتربیت کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ دورہ کے دوران مقدمات کی جلد سماعت کے متعلق استدعا کرنے والے اسیر وں کی درخواستیں سیشن کورٹ کو فوری ارسال کرنے کے علاوہ معمولی مقدمات میں ملوث 6 اسیر وں کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی جاری کئے جنہیں دورہ کے فوری بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔