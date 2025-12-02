صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیشن جج کا دورہ سنٹرل جیل معمولی مقدمات میں ملوث 6 قیدیوں کی رہائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
سیشن جج کا دورہ سنٹرل جیل معمولی مقدمات میں ملوث 6 قیدیوں کی رہائی کا حکم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمن نے سول جج محمد عباس کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا انہوں نے خواتین بیرک نو عمر اسیر بیرک، جیل ہسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا۔

جوڈیشل افسر وں نے جیل میں صفائی ستھرائی کے بہترین نظام اور اسیر وں کی تعلیم وتربیت کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ دورہ کے دوران مقدمات کی جلد سماعت کے متعلق استدعا کرنے والے اسیر وں کی درخواستیں سیشن کورٹ کو فوری ارسال کرنے کے علاوہ معمولی مقدمات میں ملوث 6 اسیر وں کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی جاری کئے جنہیں دورہ کے فوری بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس